Fons (93) en Octavie (91) zijn klaar voor hun 25ste Pukkelpop RTZ

15 juli 2019

18u41 2 Hasselt Buurman Fons Steegmans (93) en zijn vrouw Octavie (91) uit de Tulpinstraat in Hasselt zijn klaar voor Pukkelpop. De landbouwer heeft een eigen ‘pukkelhok’ waaruit hij jaarlijks de festiviteiten volgt. Dit jaar trouwens al voor de 25ste keer. Het koppel kwam vandaag alvast de opbouw van het festival volgen.

Fons heeft een boerderij vlak naast het hoofdpodium. Vroeger durfde hij wel eens mee de weide opgaan, maar tegenwoordig houdt hij het rustiger. “Hier vanuit mijn pukkelhok kan ik alles ook al volgen. Dat is voldoende. De organisatoren komen me zelfs regelmatig op de hoogte houden.” Veel familieleden van het koppel komen tijdens het festival op bezoek. Vandaag kwamen de eerste leveringen aan op de weide. En dus zaten Fons en Octavie weer klaar in het hok.

“We hebben nog exact een maand”, zegt opbouwverantwoordelijke Patrick Breugelmans van Pukkelpop. “Het is altijd een race tegen de klok. Of er veel nieuwigheden zijn? Jazeker, de ‘boulevard’ komt deze keer door heel het festival uit, tot aan de overkant van de beek. De tenten aan de dancesite staan bijgevolg aan de twee kanten van die ‘boulevard’. Wanneer alles klaar zal zijn? Goh, twee minuten voor de deuren opengaan. Dat is elk jaar zo. Maar we beloven dat het weer heel mooi zal zijn.”