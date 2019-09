FNAC opent nieuwe winkel in Hasseltse Quartier Bleu Dirk Selis

13 september 2019

13u05 4 Hasselt Fnac zal in het voorjaar 2020 een nieuwe winkel openen van 1.000 vierkante meter in het project Quartier Bleu aan de Hasseltse kanaalkom. “We zijn erg blij dat we hebben kunnen inspelen op de verwachtingen van Fnac, die opzoek waren naar een locatie in Hasselt. Dit betekent een enorme aanwinst voor Hasselt als de winkelstad bij uitstek, stelt Philippe Onclin”.

“Fnac zal een aantrekkingspool zijn voor klanten uit alle hoeken van de provincie, we zijn zeer tevreden dat deze internationale keten nu eindelijk ook in Hasselt neerstrijkt”, zeggen Philippe Onclin en Olivier Vanderbrempt van Quartier Bleu. “Vandaag is twee derde van de winkeloppervlakte van Quartier Bleu verhuurd. AS Adventure en BBQ restaurant Rauw werden reeds officieel aangekondigd en binnen enkele weken worden er nieuwe namen van winkels bekend gemaakt die komend voorjaar 2020 in Quartier Bleu zullen openen. Cushman & Wakefield staat in voor de commercialisatie van het project.”

Inbreidingsproject

Quartier Bleu is een stads-inbreidingsproject aan de Hasselste Kanaalkom met ongeveer 22.500 vierkante meter winkelruimte en horeca, 2.000 ondergrondse publieke parkeerplaatsen en een 400 tal appartementen. Het gehele project zal geopend worden in het voorjaar van 2020. De ontwikkelaars achter dit project zijn Chateaux Real Estate en Matexi.