Flamant opent pop-upstore in Hasselt Dirk Selis

06 oktober 2019

21u01 3 Hasselt Belgische hofleverancier en interieurketen Flamant opent een pop-upstore in het statige pand op de hoek van de Havermarkt in Hasselt.

Interieurketen Flamant heropende onlangs hun vernieuwde winkel op de Grote Zavel in Brussel. Het Belgische merk onthulde tijdens de opening ook een nieuw logo. Het bekende Flamant-label wordt na 41 jaar vervangen door een meer eigentijdse branding. “We hadden het gevoel dat onze look na al die tijd niet meer helemaal paste bij wie we geworden zijn”, zegt Chief Creative Officer Alex Flamant. “We vonden dat het tijd was voor een nieuwe stijl. Die is gebaseerd op onze jarenlange passie: van elk huis een warme thuis maken. Flamant verandert dus van huisstijl, maar zeker niet van filosofie. Dat onderstreept ook de nieuwe tagline ‘You’re home’.” De verbouwde Flamant Sablon-winkel maakt de toekomstvisie van het merk duidelijk. Het is een nieuwe winkelbeleving, met grotere winkelruimtes, een gezellige bar en in-store entertainment. Daarnaast komt Flamant met een eigen jenever en opent het drie Christmas pop-upshops in Kortrijk, Namen en vanaf maandag ook in Hasselt.

Truienaar Patrick Menten neemt als storemanager de pop-upshop in Hasselt voor zijn rekening. “In het statige pand op de hoek van de Havermarkt, vroeger tapijtenhandel Grutman en later café The Palace, kan u vanaf maandag tot medio januari drie maanden terecht voor kerstdecoratie van Flamant. Of we van plan zijn permanent in Hasselt onze tenten op te slaan? Laat ons kijken wat op ons afkomt. Als de Limburgers enthousiast reageren, wie weet wat er dan mogelijk is.”