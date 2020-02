Fietsverbinding doorheen Simpernelstraat verbindt weldra jaagpad met Gebrandestraat EWH

06 februari 2020

17u36 0 Hasselt Een nieuw fietspad zal weldra het jaagpad aan het Albertkanaal via de Simpernelstraat met de Gerbrandestraat verbinden. De werken kaderen in de doelstelling het het Hasseltse stadsbestuur om de komende jaren een netwerk van veilige fietsverbindingen uit te werken.

Het nieuwe fietspad aan de Simpernelstraat en Gerbrandestraat wordt een verhoogde dubbelrichtingsfietsverbinding uit beton dat op de berm en een klein gedeelte van de bestaande rijweg komt te liggen. “Vandaag moeten fietsers er zich tussen het autoverkeer begeven, net op een stukje straat dat omwille van de rechtlijnigheid verschillende chauffeurs inspireert om te snel te rijden”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open VLD). Ook de rijweg zelf krijgt aan het begin van de Simpernelstraat een nieuwe verharding uit asfaltbeton. Vanaf het punt waar de Simpernelstraat verbreedt, wordt het fietspad grotendeels op de rijweg aangelegd.

Het afgelopen jaar legde de stad Hasselt twaalf kilometer nieuwe fietspaden aan. Zo werd onder andere de fietslus rondom de Groene Boulevard verder vervolledigd, kregen fietsers in de Albertkanaalstraat en Overdemerstraat een verhoogd dubbelrichtingsfietspad en verbindt een nieuw fietspad de sluis in Godsheide met de binnenstad. “De drukte op onze autowegen neemt alsmaar toe, met opstoppingen tijdens de spitsmomenten tot gevolg. Het verder faciliteren van de duurzame alternatieven zoals de fiets vormt hiervoor de uitkomst. Willen we mensen aanmoedigen om meer gebruik te maken van de fiets, dan moet de fietser ook een volwaardige plaats in het verkeer krijgen”, aldus Libert.

Als de weersomstandigheden gunstig blijven, starten de werken op 17 februari 2020 en eindigen ze over ongeveer zes weken. Tijdens de werken wordt gemotoriseerd verkeerd omgeleid via de Braambessenstraat.