Fietser en voetganger botsen: twee gewonden BVDH

23 juni 2019

13u56 0

Zaterdagmiddag omstreeks 14.54 uur was er in de Capucienestraat in Hasselt een aanrijding tussen een fietser en een voetganger. Een 58-jarige vrouw uit Hasselt en een 78-jarige man uit Hasselt raakten daarbij gewond. Ze werden beiden voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.