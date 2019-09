Fietsendieven riskeren tot 24 maanden cel BVDH

27 september 2019

Drie fietsdieven riskeren celstraffen van 12, 20 en 24 maanden. Ze waren actief tussen eind 2018 en 30 maart 2019. Onder meer Itek in Hasselt kreeg het bezoek van de drie. De zwaarste vordering was er voor een 30-jarige man uit Hasselt. Hij zit in hechtenis en moet een reeks veroordelingen uitzitten. Daardoor zal hij nog tot juni 2022 in de cel zitten. Een 28-jarige man uit Diepenbeek hangt een celstraf van 20 maanden boven het hoofd. De derde betichte, die zich door zijn raadsman liet vertegenwoordigen, riskeert 12 maanden cel. Vonnis 24 oktober.