Exclusief voor abonnees Fietsbrug over Noord-Zuid in Helchteren voor 2022: “Hier oversteken is alle dagen gevaar voor eigen leven” Marco Mariotti

16 juli 2020

17u50 0 Hasselt Als fietser de Noord-Zuid oversteken met vrees voor eigen leven? Dagelijkse kost in Helchteren voor de gebruikers van de fietssnelweg tussen Hamont-Achel en Hasselt. Maar goed nieuws: een fietsbrug van vijf meter breed zal in 2022 in gebruik worden genomen. “Het is er inderdaad levensgevaarlijk”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap Noord-Zuid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Fietssnelwegen worden sinds 2016 gepromoot in Limburg. En onze provincie heeft aardig wat geld vrijgemaakt om de infrastructuur te verbeteren. Woon-werkverkeer moet steeds vaker met de elektrische of gewone fiets kunnen. De F74 start in Hamont-Achel, loopt tot Hasselt en eindigt in Sint-Truiden.

Maar aan de Grote Baan in Helchteren moeten overstekende fietsers héél even hun leven riskeren. Het gaat om de N74 die tussen Helchteren en Hechtel loopt. Twee rijstroken, twee fietspaden of moordstrookjes genoemd. Geen zebrapad, geen oversteekplaats. Gewoon wachten achter twee haaientandjes en oversteken als het ‘veilig' voelt.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen