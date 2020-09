Fietsbar in Hasselt sluit bar tijdelijk en wordt Fietsmaker tot maart 2021 Giulia Latinne

11 september 2020

12u49 0 Hasselt Vanaf aanstaande zondag zal Fietsbar in Hasselt haar bar tijdelijk sluiten tot maart 2021. Hasselaren kunnen er wel nog steeds langs om hun fiets te laten maken of wanneer ze een gloednieuwe tweewieler willen scoren.

Al vier jaar lang is de Hasseltse Fietsbar in de Minderbroersstraat één van de geliefde plaatsen waar inwoners stoppen voor wat koffie en lekkers tussen fietssgesleutel door. Maar eigenaars Karolien Akkermans en Lucas Christoffels sluiten nu tijdelijk hun bar tot maart 2021. Dat kondigen ze zelf aan op hun sociale media. Fietsbar wordt in de plaats tijdelijk Fietsmaker en zal elke dinsdag tot en met vrijdag open zijn om fietsen te reparen en er gloednieuwe aan te bieden.