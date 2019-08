Festival tegen kanker brengt ‘De Mens’ op de been BVDH

01 augustus 2019

13u11 92 Hasselt Dit weekend vindt aan de Hoeve van de familie Vennekens in de Oude Molenstraat in Stevoort het festival ‘Live a Life’ plaats.

Het festival wordt georganiseerd in de strijd tegen kanker. Op vrijdag is er het Rockfest met onder meer Vandal X, S.K.O.D.A en Bizkit Park. Zaterdag vindt het eigenlijke festival plaats, met een optreden van De Mens om 22 uur. Ook onder meer The Lighthouse en Boulevard Vinyl staan op de line-up. Al vanaf 15 uur is de weide geopend en vind je er ook kinderanimatie. Op zondag is er nog een dag in een klassiek thema met kwartetten en trio’s uit de periode 1790-1810 voor harp, fluit, viool en cello, uitgevoerd op originele instrumenten. Voorverkoop kaarten zijn te verkrijgen bij het Total Tankstation in Stevoort. Aan de kassa betaal je 12 euro voor een dagkaart. Alle info via www.livealife.be.