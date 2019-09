Faillissement Thomas Cook treft Hasselts koppel: “We wilden op 15 november naar Tenerife vertrekken, hopelijk komt het Garantiefonds tussen” Lien Vande Kerkhof

23 september 2019

16u01 0 Hasselt In de Hasseltse Neckermannshop, eigendom van Thomas Cook, leek het maandagvoormiddag opvallend rustig. Net zoals in Genk kon het personeel niets kwijt over verontruste telefoontjes, over bezoekjes van klanten of over hetgeen ze met hun klanten communiceren. Wie wel een reactie wilde geven, waren Martin en Frie, een koppel uit Hasselt dat hun reis naar Tenerife wellicht aan hun neus ziet voorbijgaan.

“Op 15 november zouden wij naar Tenerife vertrekken”, vertelt Frie. “We waren erg geschrokken van het nieuws vanochtend (maandagochtend, red.) en besloten om ons licht eens op te steken in de winkel zelf. We hadden reeds de helft van de reis betaald en de andere helft zou weldra betaald worden. Maar dat zullen we nu dus niet gaan doen. Welk advies men ons in de winkel gaf? Dat we zullen moeten afwachten... Hopelijk zal het Garantiefonds ons uitbetalen mocht het nodig zijn. Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt.”

Voorschot terug

Hoe zit het volgens de officiële regeling met het voorschot dat Martin en Frie al betaald hebben? Vroeger waren vakantiegangers vaak hun geld of voorschot kwijt wanneer het reisbureau of de touroperator plots failliet bleek te zijn. Maar dankzij het door Frie genoemde Garantiefonds Reizen gebeurt dat vandaag gelukkig meestal niet meer. De organisatie bundelt bijna 500 aangesloten reisorganisatoren, die een deel van hun omzet afstaan om het fonds in leven te houden. Belangrijk om te vermelden is dat het Garantiefonds enkel tussenkomt voor (pakket)reizen die geboekt zijn via een aangesloten reisbureau, doorverkoper of reisorganisator. Het fonds komt niet tussen als je zelf vluchten of een hotel hebt geboekt.

Voor Martin en Frie, die hun volledige reis boekten bij Thomas Cook, zijn er wellicht twee opties. Ofwel betaalt het fonds hen de reissom of het voorschot volledig terug, ofwel zoekt het een oplossing zodat ze toch nog op reis kunnen vertrekken. Welke van de twee opties het wordt, hangt af van de omstandigheden: als bijvoorbeeld het hotel en de luchtvaartmaatschappij al betaald zijn, gaat de reis gewoon door. Vaak zoekt het fonds ook een nieuwe touroperator om de reis over te nemen.