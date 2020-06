Extra poetsbeurt voor onkruidgevoelige Carpoolparkings Dirk Selis

10 juni 2020

12u18 0 Hasselt Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de nacht van 12 op 13 juni de carpoolparkings in Hasselt, Paal en Zolder reinigen. Deze werkzaamheden passen binnen de periodieke reiniging van de Limburgse carpoolparkings. Tijdens de gelijkaardige reinigingsbeurt in juni 2019 werd er zo 2 ton onkruid veegvuil opgeruimd.

“De aannemer zal de reinigingswerken uitvoeren tijdens de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juni 2020 tussen 20.00 uur en 06.00 uur reinigen”, zegt communicatieverantwoordelijke Sep Vandijck. “Om deze kuiswerken goed uit te kunnen voeren, dienen de parkings volledig leeg te zijn. Er geldt een parkeerverbod. Ter plekke werden deze werken al ruim op voorhand aangegeven.”

Onkruid bestreden met speciale borstel

De carpoolparkings in Hasselt, Paal en Zolder zijn het meest onkruidgevoelig omdat ze voorzien zijn van waterdoorlatende klinkers. In de voegen groeit sneller onkruid. Daarom krijgen ze jaarlijks een extra reinigingsbeurt in vergelijking met de andere Limburgse carpoolparkings. nMet speciale onkruidborstels worden de voegen tussen de klinkers grondig zuiver gemaakt. Door haar innovatieve ‘bloemvorm’ en hogere omtreksnelheid, heeft deze borstel een grotere impact op het onkruid dan traditionele borstels. Zo wordt het onkruid effectief bestreden op een milieuvriendelijke manier.