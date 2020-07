Extinction Rebellion wil vier bomen op Grote Markt kappen (maar videoboodschap doet wenkbrauwen fronsen) Birger Vandael

18 juli 2020

16u07 0 Hasselt In een opmerkelijke videoboodschap kondigen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion Limburg aan om aanstaande zondag vier bomen op de Grote Markt van Hasselt te zullen kappen. “Deze bomen staan in de weg en houden de groei van de huidige terrassen tegen", klinkt het. De manier waarop de videoboodschap gebracht wordt, doet denken aan die van een terroristische organisatie en doet de wenkbrauwen fronsen.

“Omdat het onze allergrootste uitdaging is om méér groen te creëren en omdat we ook niet blind mogen zijn voor een bloeiende groene economie, achten wij het als onze taak om hiervoor een oplossing te bieden. Het momentum is er volledig. Laten we nu dus ook effectief overgaan tot actie!”, klinkt het bij de organisatie. Het kappen van de vier bomen zou meer inkomsten genereren, met extra jobs tot gevolg.

Compensatie

Extinction Rebellion mikt natuurlijk vooral op de compensatie voor de vier bomen. Het verwijst daarmee ten eerste naar landbouwgrond waar extra bomen worden geplant zodat het als beschermd bosje kan fungeren. “We hebben ook bomen geplant in de voortuin van VOKA: over slechts 50 jaar zal dit eveneens een prachtig bosje vormen. We vrijwaren de bijna 400 bomen die langs de Kleine Ring staan van een omkap-beurt. Zij worden onder ons specifieke XR-beschermingsstatuut geplaatst. Het behoud hiervan is dus verzekerd voor de toekomst.”

De drastische ingreep noemt XR een “win-winsituatie”: “Hasselt krijgt er terrasoppervlakte bij, en dat op één van de best gelegen plaatsen in Limburg: de prachtig vernieuwde Hasseltse Grote Markt. Elke boom die sneuvelt doet ons pijn, maar door deze beslissing kunnen we Vlaanderen extra groen maken.”

Het filmpje vind je terug via deze link.