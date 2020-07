Extinction Rebellion voert actie met kettingzagen op Grote Markt

Hasselt

Zoals aangekondigd hebben de klimaatactivisten van Extinction Rebellion zondagmiddag actie gevoerd op de Grote Markt van Hasselt. In een opmerkelijke videoboodschap kondigden de klimaatactivisten aan om vier bomen te zullen kappen. De vier bomen bleven uiteindelijk rechtstaan, want het ging om een symbolische daad. De jongeren hadden ook kartonnen kettingzagen bij om die daad wat extra in de verf te zetten. De klimaatactivisten eisen onder meer het behoud van natuurgebied De Groene Delle.