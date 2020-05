Extinction Rebellion verklaart Hasseltse winkels ‘permanent gesloten’: “Coronavirus is olie op vuur van de klimaatcrisis” Birger Vandael

10 mei 2020

21u24 2 Hasselt De activistische klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft in Hasselt een aantal winkels permanent gesloten verklaard. Dit gebeurde aan de vooravond van de heropening. De Limburgse activisten vragen met hun actie meer aandacht voor een duurzame en sociale toekomst. “Dit moeten we kiezen boven het redden van destructieve, grote bedrijven.”

Onder meer de Primark kreeg een plakkaat op de deur. “De coronacrisis is een alarmsignaal”, klinkt het bij de klimaatbeweging. “Op sneltempo vernielen we onze leefomgeving. De politieke en economische elite wil de spiraal van oneindige consumptie ten koste van onze planeet zo snel mogelijk weer op gang trekken. Niet alleen geeft dit het virus kansen om zich weer te verspreiden. Zo gooit men ook extra olie op het vuur van de groeiende klimaatcrisis.”

De klimaatactivisten voerden ook actie bij een aantal autoshowrooms. “De auto-industrie was er erg vroeg bij om staatsteun te vragen. Ook zien die bedrijven nu de kans om hun beperkte engagementen omtrent duurzaamheid uit te stellen. Het ‘nieuwe normaal’ lijkt zo de groeiende klimaatcrisis nog te verergeren. Ook als het om jobs gaat is het erg kortzichtig om die sector te redden. De auto-industrie in Limburg bespaarde de voorbije jaren namelijk voortdurend op personeel. Denk maar aan Punch in Sint-Truiden. Het heeft geen zin om onze planeet op te offeren aan een systeem zonder toekomst.”

Kans om te ontsnappen

“Door de coronacrisis moeten steeds meer mensen aankloppen bij het OCMW of voedselbanken. Ondertussen blijft de huidige politiek de economische belangen van de elite dienen. Deze coronacrisis biedt een kans om te ontsnappen uit een toxisch systeem waar mens en planeet onder lijden.”