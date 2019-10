Extinction Rebellion actief in Hasselt: “Stad moet Ecologische Noodtoestand afkondigen” ‘Was da jong?’ sms't een verwonderde kabinetchef Jan Wouters Dirk Selis

07 oktober 2019

15u14 1 Hasselt Extinction Rebellion (XR), een radicale klimaatbeweging die ontstaan is in Engeland en ondertussen al ruim honderdduizend aanhangers kent over de hele wereld, is voortaan ook actief in Hasselt. De groep pleit voor geweldloos verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dan wel ongehoorzaamheid van een andere orde dan het spijbelen van Anuna De Wever. In Londen legden duizenden activisten in april nog een week lang grote delen van de stad lam.

“Breng een stoel en doe mee met Extinction Rebellion en zijn eerste massale geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in België!”, zegt de kersverse voorzitter Simon Heijens van de Hasseltse afdeling van Extinction Rebellion. “Samen bezetten we op zaterdag 12 oktober de tuinen van het Koninklijk Paleis in Brussel, en nodigen we de koning uit om een ​​klimaat- en ecologische noodtoestand in België uit te roepen. We zullen daarna nog zeker nog actievoeren in Hasselt, de komende weken nog. De actie van dit weekend waarbij we zijn gaan wildplakken om reclame te maken voor de actie komende zaterdag, was om te laten zien dat we er zijn. Het is het begin van onze rebellie in Hasselt.”

Ecologische Noodtoestand

“Onze eerste eis is dat burgemeester Steven Vandeput de Klimaat- en Ecologische Noodtoestand uitroept en de behoefte aan snelle transformatie van ons economisch systeem erkent. Dit eisen we ook op elk politiek niveau en is de eerste van onze drie eisen. Ten tweede eisen we dat de regering een alomvattend, wettelijk bindend Nationaal Klimaatplan uitvoert dat de invoer en extractie van fossiele brandstoffen tegen 2025 afbouwt en dat prioriteit geeft aan het herstel van de biodiversiteit en het behoud van onze natuurlijke omgeving. En als derde eisen we een Burgerforum dat onze regio’s en gemeenschappen de middelen en de autoriteit geeft om te zorgen voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige post-groei samenleving.”

‘Was da jong?’

‘Was da jong?’ sms't een verwonderde kabinetchef Jan Wouters mij terug wanneer ik de eisen aan hem en Steven Vandeput (N-VA) voorleg. “Extinction Rebellion? Nooit van gehoord. We gaan in ieder geval de noodtoestand niet afkondigen, daar staat niets van in ons beleidsakkoord. Wel heel veel goede andere maatregelen ten bate van het milieu”, besluit Wouters.