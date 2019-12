Exotische woekerplant wordt op natuurlijke wijze verwijderd van de Wijers Emelie Wojcik

04 december 2019

11u06 0 Hasselt Stad Hasselt, Natuurpunt en Hogeschool PXL binden de strijd aan met een exotische plantensoort die het leven in en rond enkele vijvers op Domein Kiewit bedreigt. Door natuurlijke vijanden van de woekerplant aan te planten, willen de partners verdere verspreiding naar omliggende natuur voorkomen. Het project geldt als internationaal voorbeeld en mag daarom op subsidies van Provincie Limburg rekenen.

De vijvers op domein Kiewit vormen een belangrijk deel van het vijvergebied van Midden-Limburg, beter bekend als de Wijers. Om de aanwezige planten en diersoorten in het gebied een optimale leefomgeving te geven, werden recent drie historische vijvers heraangelegd. Tegenwoordig leeft in deze vijvers watercrassula. Deze exotische woekerplant vormt een bedreiging voor de biodiversiteit in Europa. Een toename van tien procent watercrassula zou de inheemse vegetatie namelijk met vijf procent laten dalen.

Om de biodiversiteit van de Wijers te garanderen, gaan Stad Hasselt, Natuurpunt en Hogeschool PXL de plant op natuurlijke wijze te lijf. “De watercrassula kan zich razendsnel naar omliggende biotopen verspreiden”, zegt schepen voor Milieu en Klimaat Joost Venken (RoodGroen+). “Wanneer we niets ondernemen, kan de schade veroorzaakt door deze exoot onze eerdere inspanningen voor het natuurbehoud in dit waardevolle gebied tegenwerken of zelfs tenietdoen.”

Om ervoor te zorgen dat de natuur op eigen kracht de woekerplant tegengaat, rekent de stad op de expertise van Natuurpunt en het onderzoekscentrum Bio-Research van Hogeschool PXL. Het voorgestelde actieplan gaat van start in 2020 en zal in twee fases verlopen. Eerst wordt de aanwezige watercrassula verwijderd van de vijverbodem. Daarna worden opnieuw streekeigen plantensoorten die natuurlijke vijanden van de woekerplant zijn, geïntroduceerd. Hierdoor verkleint de massa van de exotische plant met minder verspreidingskansen tot gevolg.

De resultaten van het project zullen na afloop verspreid worden naar andere natuurbeheerders. Limburgs gedeputeerde voor Milieu Bert Lambrechts benadrukt het belang van deze kennisdeling: “Watercrassula is een moeilijk te bestrijden invasieve uitheemse waterplant die een bedreiging vormt voor waardevolle natuur, zowel in het vijverrijke gebied van De Wijers als buiten Limburg. We ondersteunen met deze biodiversiteitssubsidie een mooi initiatief dat hopelijk nieuwe inzichten geeft in de aanpak van watercrassula.”