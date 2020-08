Exact tien jaar geleden gelijkaardige vliegtuigcrash in Kiewit Marco Mariotti

30 augustus 2020

08u14 0 Hasselt Het ongeval in Kiewit waarbij Genkenaar Erik Bussé (62) stierf , brengt nare herinneringen boven bij Aero Kiewit. Exact tien jaar geleden crashte ook een vliegtuigje op enkele tientallen meters van waar Bussé verongelukte. “Ook zij probeerden toen rechtsomkeer te maken", vertelt Eddy Cornelissen van de club.

In juli 2010 crashte een vliegtuigje (ULM) op bijna exacte wijze in Kiewit zoals zaterdag piloot Erik Bussé verongelukte. Het vliegtuigje van Bussé kreeg wellicht te kampen met motorproblemen bij het opstijgen. Hij wilde daarbij rechtsomkeer maken, maar een noodlanding kwam te laat.

“Tien jaar geleden gebeurde een bijna gelijkaardig ongeval, waarbij toen twee personen stierven”, zegt Eddy Cornelissen, woordvoerder van club Aero Kiewit. “Ook toen kreeg het toestel motorpech en wilden de instructeur en zijn leerling veilig terugkeren naar het vliegveld, maar dat mislukte.” Het toestel botste toen op een aarden wal en vloog in brand. Die crash gebeurde vlakbij de plaats waar Bussé zaterdag stierf.

“We beseffen dat die risico’s er in zitten, maar anderzijds is dat hetzelfde als je met de auto rijdt. Je weet ook dat het gevaarlijk kan zijn op de weg, en dat het kan mislopen als bestuurder. Bij een piloot is dat ook zo. Alleen staan we daar niet constant bij stil, en gebeurt het gelukkig helemaal niet vaak. Natuurlijk zijn we hier zeer van aangedaan.”