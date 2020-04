Ex-voetballer Johan Vanheusden trots op zoon Zinho na schenking aan Jessa: “Hij heeft het hart op de juiste plaats” Emelie Wojcik

09 april 2020

16u11 0 Hasselt Donderdagochtend raakte bekende dat Zinho Vanheusden, voetballer bij Standard Luik, maar liefst Donderdagochtend raakte bekende dat Zinho Vanheusden, voetballer bij Standard Luik, maar liefst 10.000 euro aan het Hasseltse Jessa Ziekenhuis schenkt . Zijn vader Johan, ex-voetballer bij Beerschot en bovendien logistiek medewerker bij Jessa, reageert vol trots: “Zinho heeft het hart op de juiste plaats!”

“Nee hoor, het initiatief komt niet van mij”, lacht Johan. “Zinho was al de hele week aan het nadenken over hoe hij het Jessa Ziekenhuis kon helpen. Alle spelers van Standard Luik moeten in deze tijden sowieso een deel van hun loon afstaan aan een ziekenhuis in Luik, maar Zinho wou meer doen. Hij besloot dus om 10.000 euro aan het Jessa Ziekenhuis te schenken. Daarmee gaat het ziekenhuis tablets aankopen. Dat komt zowel de patiënten als het personeel ten goede.”

Johan is zelf ex-voetballer maar werkt al achttien jaar als logistiek medewerker voor het Jessa Ziekenhuis. “Ik doe mijn werk ontzettend graag en dus spreekt het voor zich dat ik ook in deze periode mij elke dag weer inzet. Deze dagen lever ik patiëntenstalen van alle zeven de Limburgse ziekenhuizen aan het labo. Ik rij dus dagelijks van hot naar her. Gelukkig moet ik nog niet rondlopen in honderden lagen beschermingskledij. Overal waar ik kom, hou ik gewoon voldoende afstand en controleren ze mijn temperatuur. Gelukkig voel ik me momenteel kerngezond, ik durf zelfs nog wel eens een balletje trappen!”