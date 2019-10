Europese multinational Cegeka aan de slag op nieuw hoofdkwartier op Corda Campus Dirk Selis

18 oktober 2019

16u32 0 Hasselt Het IT-bedrijf Cegeka heeft vrijdag haar officiële intrek genomen in het moderne Corda 3 gebouw op Corda Campus, de technologiecampus in Hasselt, meteen ook het nieuwe hoofdkantoor van Cegeka. Het bedrijf met Limburgse roots is in de loop der jaren uitgegroeid tot een Europese multinational. “Door haar technologische, verbindende en dynamische karakter is Corda 3 qua locatie voor ons een perfecte match”, vertelt CEO Stijn Bijnens die in een vorig leven als LRM-voorzitter de Corda Campus uit de grond stampte.

Het hoofdkantoor van Cegeka ligt vanaf nu op Corda Campus aan de Kempische Steenweg in Hasselt. “We zijn van een klein familiebedrijf uitgegroeid tot een Europese multinational”, zegt CEO Stijn Bijnens. In 2018 behaalde de groep een omzet van 512 miljoen euro en op dit moment telt Cegeka bijna 5.000 medewerkers over heel Europa, met vestigingen in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Italië, Tsjechië, Slovakije, Frankrijk en sinds kort ook in Rusland. In België zijn er nog vestigingen in Gent, Leuven en Antwerpen. Het gebouw voorziet momenteel reeds voor 300 Cegeka medewerkers een werkplek. De ambitie is een groei naar 500 mensen in het gebouw op de technologiecampus. Het voormalige hoofdkantoor met haar datacenter aan de Universiteitslaan in Hasselt is gelegen op een boogscheut van Corda en blijft in gebruik. Momenteel heeft Cegeka de eerste drie verdiepingen, goed voor 6.448 vierkante meter kantoorruimte, in gebruik. Om alle verdiepingen om te vormen tot een creatieve en inspirerende werkomgeving is een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. “Het gelijkvloers is de Business Lounge, een unieke ontmoetingsplaats en belevingsruimte waar we met plezier onze klanten, partners, start-ups en studenten verwelkomen”, vertelt CEO Stijn Bijnens.

Kijken naar de buren

“Natuurlijk kijken we daarbij ook naar onze dichtste buren op Corda Campus want zo ontdekken we misschien op termijn mogelijkheden die tot nieuwe samenwerkingsvormen leiden”, zegt Bijnens. “De keuze voor Hasselt en voor Corda 3 was bewust. De nieuwe locatie ligt vlakbij het trein- en busstation, bezit voldoende parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers en heeft laadpalen voor elektrische voertuigen. Corda Campus zet zelf ook in op alternatieve mobiliteitsvormen want de omliggende fietspaden sluiten aan op het bestaande fietsroutenetwerk. Daardoor zullen ook de werknemers van Cegeka voortaan vlot per (elektrische) fiets of step hun werkplek kunnen bereiken.”