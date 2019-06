Europese MIT zoekt topstudenten bij PXL Digital Dirk Selis

26 juni 2019

09u55 0 Hasselt Hogeschool PXL start samen met het Duitse Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design IEM en de universiteit van Paderborn een uniek excellentieprogramma. Enkele van de beste IT-studenten van het departement PXL-Digital krijgen hierbij de kans om in hun laatste jaar samen te werken met Duitse toponderzoekers.

Sam Agten, lector PXL-Digital, geeft duiding: “Het centrale thema van dit programma situeert zich binnen het domein van Augmented en Virtual Reality (AR/VR). Alle studenten binnen het excellentieprogramma volgen een extra programmeermodule Unity en maken samen met de Paderborn-studenten een Mixed Reality-applicatie voor Fraunhofer IEM. Tijdens het project worden ze begeleid door onderzoekers van Fraunhofer IEM, de universiteit van Paderborn en collega’s van PXL. De resultaten worden in Paderborn gepresenteerd. Het excellentieprogramma loopt volledig in het Engels. “Door de samenwerking met Hogeschool PXL kunnen we internationaal kennis en ervaring uitwisselen en creëren we een unieke opportuniteit met Belgische studenten en onderzoekers. De speerpunten AR/VR en Design Thinking van de verschillende partners worden geïntegreerd in dit project”, zegt Daniel Eckertz, Group Manager AR/VR bij Fraunhofer IEM.

MIT van Europa

“Het is voor onze hogeschool een geweldige ervaring en opportuniteit om binnen het excellentieprogramma te mogen samenwerken met het Europese equivalent van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). We spreken hier over een organisatie met meer dan 26.000 werknemers met een jaarlijks onderzoeksbudget van 2,6 miljard euro. We zien het excellentieprogramma graag als opstap naar gemeenschappelijk onderzoek waarmee we Vlaanderen en de Euregio flink zullen versterken en verrijken”, onderstreept Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.