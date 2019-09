Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) wijt Pukkelpopstorm aan klimaatopwarming Dirk Selis

04 september 2019

15u01 0 Hasselt De conclusies uit het nieuwe rapport van het Europees Milieuagentschap zijn duidelijk: de klimaatopwarming heeft een grote invloed op onze Europese landbouw en dit zowel op een negatieve als positieve manier. In een reactie wijt Europees Parlementslid Hilde Vautmans ook de Pukkelpopstorm van 2011 aan de klimaatopwarming.

“Het rapport bevestigt wat we al langer weten en zien op het terrein. We hebben de voorbije jaren heel vaak schade aan de teelten vastgesteld als gevolg van de klimaatopwarming, denk maar aan de droogtes van 2018 en 2019, de zonnebrand van dit jaar, de Pukkelpopstorm van 2011, de windhoos en rukwinden van van 23 juni 2016", zegt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe). “Door het grote belang van de landbouw in Limburg, voelen we de impact van het klimaat op deze sector enorm. En dit niet alleen op een negatieve manier. In onze provincie hebben we sinds kort immers ook een groeiend aantal wijnbedrijven die fantastische wijnen produceren én hiermee prijzen winnen. Toen ik jong was, was wijnbouw nog ondenkbaar bij ons in de streek. De diversificatie van teelten waar het rapport over spreekt als gevolg van de klimaatopwarming, beginnen we hier dan ook steeds vaker vast te stellen. Ook in andere delen van Europa ondervindt men de gevolgen van de klimaatopwarming, al verschillen de effecten per regio. Terwijl de Zuid-Europese landbouw lijdt onder de hitte, heeft de klimaatopwarming voor Noord-Europa eerder positieve gevolgen door de verlenging van het groeiseizoen.” Het rapport waarschuwt voor vaker voorkomende slechte oogsten en hogere productiekosten in de toekomst. Willen we hier in de toekomst tegen gewapend zijn, dan zal Europa een versnelling hoger moeten schakelen, aldus het rapport.