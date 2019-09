Étienne Davignon geeft openingscollege aan Hogeschool PXL: “Jullie zijn de toekomst van Europa” Dirk Selis

16 september 2019

17u26 0 Hasselt Op de eerste dag van het academiejaar aan de Hogeschool PXL kwam Étienne Davignon een hoorcollege geven. Hij benadrukte het belang van hoger onderwijs in Limburg, de voortdurende strijd voor democratie en voor een verenigd Europa, en de impact die jongeren hebben op politiek en beleid.

Graaf Étienne Davignon kwam op uitnodiging van professor Werner de Saeger het openingscollege Europees Recht doceren. Met zijn ervaring als diplomaat, zakenman, minister van staat, sprak de voormalig Europees commissaris een volle zaal studenten toe over de toekomst van België in Europa en de wereld. Tijdens zijn voordracht analyseerde hij de moeilijkheden die politici ervaren om aan langetermijndenken te doen, en besprak hij de nefaste invloed van sociale media. Zo ziet hij enkele specifieke sectoren waarvan de bevoegdheid sowieso op federaal niveau moet blijven, onder meer de energiebevoorrading. Gezien hij later deze week de Congolese president Félix Tshisekedi ontvangt, sprak hij ook over zijn ervaringen in Afrika en benadrukte hij de rol die België daar nog kan spelen.

Brexit

“Jullie moeten zich bewust zijn van jullie rol, die essentieel is in het Europa van morgen”, zei Davignon bezwerend. Op de vraag van studente Eline over de brexit stelde Davignon dat het koffiedik kijken is, en dat iedereen in deze onuitgegeven situatie simpelweg onwetend is. Davignon besloot zijn openingscollege met oprechte felicitaties aan de hogeschool voor haar intense samenwerking met de academische wereld, alsook de bedrijfswereld, en bovenal met de talrijke PXL-alumni die dagelijks het verschil maken in Limburg. Toen hij de hogeschool verliet, bevestigde hij nogmaals hoe graag hij in Hasselt komt en hoe warm hij hier ontvangen werd.