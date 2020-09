Ethias Theater in Hasselt maakt zich klaar voor coronaproof opening Giulia Latinne

30 september 2020

17u28 0 Hasselt Het Ethias Theater in Hasselt is sinds de lockdown in maart gesloten, maar dient nu een veiligheidsdossier in met coronamaatregelen om de deuren opnieuw én coronaproof te openen. Het stadsbestuur van Hasselt stuurt alvast positief advies, maar het is Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) die de uiteindelijke goedkeuring moet geven.

Het Ethias Theater mikt in het veiligheidsplan op 1.500 zitplaatsen, wat overeenkomt met een capaciteit van 70% in de zaal. De Sportpaleis Group heeft daarvoor alvast de goedkeuring van Burgemeester Steven Vandeput (N-VA), maar zal moeten afwachten op een reactie van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. “Eind deze week verwachten we meer informatie over of het Ethias Theater de deuren opnieuw zal kunnen openen”, bevestigt kabinetschef van de burgemeester Jan Wouters. Het Ethias Arena zal voorlopig nog niet openen.