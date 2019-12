Ethias Arena decor van grootste luxe-event in België LVKG

29 november 2019

22u23 0 Hasselt De Hasseltse Ethias Arena is dit weekend het decor van het grootste luxe-event in België. De organisatie verwacht minstens 15.000 bezoekers.

Très Chic staat garant voor een prikkeling van de zintuigen met de meest luxueuze producten in een sfeervolle setting met livemuziek en culinaire verwennerijen. De auto’s, juwelen en luxereizen die je normaal alleen op Instagram aanschouwt, kan je op deze beurs in werkelijkheid aanschouwen. Van topwijnen en exotische tripjes tot exclusieve bolides en trendy art & fashion. Van betoverende uurwerken tot het ultieme genot van wellness. Negentig standhouders maken van Très Chic het grootste luxe-event van ons land. Geïnteresseerden kunnen nog tot en met zondag de Ethias Arena bezoeken. De luxebeurs is aan zijn dertiende editie toe.