Escape Room Hasselt pakt uit met nieuwe concepten: ontsnap zo snel mogelijk uit deze griezelige blind date Emelie Wojcik

03 januari 2020

17u14 0 Hasselt In Hasselt opende in mei vorig jaar een escaperoom in het griezelige thema van de horrorfilms Saw. Hoewel deelnemers in de bloederige kamer geblinddoekt vastgeketend worden, vinden de uitbaters van Escape Room Hasselt deze kamer de ideale setting om te daten.

Ondertussen is de horrorkamer van Escape Room Hasselt uitgegroeid tot een groot succes. “De afgelopen maanden kregen we van klanten regelmatig de vraag om de kamer van Saw alleen te spelen omdat hun vrienden de kamer bijvoorbeeld te eng vonden”, vertelt Semih Diren, die samen met Tarik Akyuz en Dogan Ercan het spannende spel bedacht. “Maar omdat het spel gericht is op teamwork kan dat natuurlijk niet. Vandaar dat het idee groeide om een groep van vier à vijf vreemden in de kamer op te sluiten. Uiteindelijk is dat ook het opzet van de film. Daarbij worden namelijk ook enkele onbekenden samen opgesloten. In de film krijgen ze onderling een negatieve band, wij willen dat ombuigen tot iets positiefs.”

Vriendschappen en relaties

Hoewel een horrorkamer op het eerste zicht misschien niet de meest ideale ontmoetingsplaats lijkt, vormt het teamwork dat nodig is om uit te kamer te ontsnappen wel de ideale gelegenheid om anderen beter te leren kennen. “Tegenwoordig ontmoeten mensen elkaar zo vaak via sociale media", aldus Diren. “Maar daar zie je enkel de positieve kanten van mensen. In een escaperoom daarentegen komen ook negatieve karaktertrekken naar boven wanneer de ontsnapping bijvoorbeeld niet meteen lukt en de tijdsdruk toeneemt. Je leert de medekandidaten kennen zoals ze echt zijn. Natuurlijk hoeft dat niet negatief te zijn. In het beste geval ontstaan er langdurige vriendschapsbanden of zelfs relaties tussen de deelnemers.”

Geïnteresseerden worden na inschrijving onderworpen aan een voorgesprek. “Daar bekijken we wat voor een persoon de deelnemer is. Op basis van zijn of haar karakter plaatsen we de deelnemer vervolgens bij een groep vreemden waarbinnen die persoon het best zou kunnen functioneren in de escaperoom", zegt Diren. “We sluiten niemand uit, elke individuele deelnemer wordt sowieso in een groep geplaatst. Na de ontsnapping uit de kamer bieden we deze groepen bovendien nog een nagesprek met een drankje aan, zo kunnen ze elkaar nog beter leren kennen.”

Populaire films en series

Het succes van de Saw-kamer schrijft Diren toe aan de populariteit van de Amerikaanse horrorfilms zelf. “Heel wat klanten appreciëren het feit dat wij een volledige kamer en puzzels in de stijl van hun favoriete horrorfilm hebben ontworpen", vertelt Diren. “Vandaar dat wij het idee kregen om ook rond de populaire Netflixserie ‘La casa de papel’ een kamer te bouwen. In deze escaperoom zullen fans bekende locaties uit de serie, zoals de bank, herkennen alsook de typische maskers en pakken van de personages.”

Het datingconcept in de Saw-kamer gaat midden februari van start, de kamer rond ‘La casa de papel’ verschijnt in maart. Meer informatie over de exacte data staat op de website van Escape Room Hasselt.