Eroticabeurs Hasselt: Bondage, zweepslagen én een Australiër die met zijn penis schildert Marco Mariotti

10 november 2019

18u31 8 Hasselt Wie geen zin had in een herfstwandeling kon dit weekend terecht bij de Eroticabeurs in Hasselt. Minder romantisch dan de boswandeling, maar genoeg om uw ogen de kost te geven. Wij gingen langs.

Dildo’s, buttplugs, sm-maskers, zweepjes, olie,... . Aan seksspeeltjes geen gebrek in de Grenslandhallen van Hasselt. De Eroticabeurs staat nog overeind en dat in tijden van webshops waar net vooral dat soort spullen massaal gekocht worden.

Koppenlopen was het niet, maar de sfeer op een beurs blijft onbetaalbaar en helaas niet te vinden op een webshop. “Mijn vrouw wilde hier een tattoo laten zetten. Het gaat om een kat, want ze heet Katrien", vertelt een koppel uit het Antwerpse dat al jaren vaste klant is.

Wat verderop zien we de drankstand. ‘Neuken voor 2 euro? Het kan hier!”. Een mooie woordspeling met de naam van de flesnaam ‘Neuken’, en het shotje van 2 euro. Op voorhand bereide cocktails zoals ‘Blauwe Eikel' en ‘Happy-Ending’. “Dit werkt op feestjes. Plezier verzekerd", klinkt het bij de firma ‘Hartenlust’.

Kniestoot

Een hal verder is het een stuk donkerder en verandert de sfeer. Bondage, zweepslagen, inpakken, kniestoten in het kruis. Voor de doorsnee bezoeker is het misschien even slikken, maar bekijks is er zeker. Als één van de onder handen genomen dames 'instort’ in de armen van de man die haar net een halve ‘rammeling’ gaf, sust ze het publiek. “Ik ben helemaal ok hoor. Zo klaarkomen kan heftig zijn.”

Een tochtje door het doolhof kost nog 5 euro en voor 10 euro krijg je een peepshow mee. Twee lesbische dames die een kwartiertje het beste van zichzelf geven.

Dé act - het hele weekend lang - was zonder twijfel ‘Pricasso’, de Australiër die in een half uur tijd een karikatuur van u schildert zoals ze dat in Parijs langs de straat doen. Eén pittig detail: de man gebruikt zijn penis als penseel. En dat deed hij nog heel goed ook. Veel lachende, maar bij momenten ook zeer verbaasde gezichten. Artistiek, met een hoek af.

In de eindhal passeert de ene show na de andere. Dames op het podium, heren op het podium, om de haverklap applaus. Bekenden liepen we niet tegen het lijf, maar de Eroticabeurs blijft the place the be voor de Vlaamse liefhebber.