Erik (62) laat vrouw en zoon achter na crash: “Hij kende alles van vliegtuigen, aan zijn ervaring kan het niet gelegen hebben”

Hasselt

Piloot Erik Bussé (62) zou een korte vlucht maken van Kiewit naar Zwartberg: in vogelvlucht zo'n 15 kilometer. Een route die hij bijna blindelings en al honderden keren had gedaan. Zaterdag haalde hij zijn Tipsy Nipper uit de jaren vijftig van stal, maar bij het opstijgen vatte de motor vermoedelijk vuur. Erik crashte in een tuin op nog geen tweehonderd meter van het vliegveld. “Hij groeide er op en vloog al van in zijn tienerjaren", vertellen vrienden. Een portret van een ervaren piloot die geliefd was in en rond zijn vliegclub.