Entrepot del Tartufo: Italiaanse gerechten met een toets van truffel Dirk Selis

26 juni 2019

06u00 0 Hasselt In Hasselt mogen de vele luxueuze bouwprojecten voor de zilveren babyboomers dan wel het leven uit de provinciehoofdstad zuigen. Toch houden achter de basiliek de levendige Zuivelmarkt en haar zijdelingse straatjes en pleintjes dapper stand. Regelmatig openen er nieuwe, interessante adresjes om de innerlijke mens te versterken. Het restaurant Entrepot del Tartufo van de jonge Olivier Daenen (26), waar de lucht bezwangerd is van truffels, is er daar een van. Klassieke en minder klassieke Italiaanse gerechten worden er met een ‘touch of truffle’ bereid.

Truffel maakt soms het slechte in een chef los. Culinaire dikdoenerij. De ‘Sturm und Drang’ van de jonge keukenbrigade en bediening werkt aanstekelijk, maar wij zijn toch gerustgesteld als we een glimp opvangen van de 67-jarige chef Nicolino Salvatore, afkomstig uit de Italiaanse truffelstreek Molise. Vergeet Jamie Oliver en de Italiaanse chef Gennaro Contaldo, hier zijn Olivier en Nicolino.

Met een witte handschoen wordt de zomertruffel een tikkeltje theatraal maar gretig over mijn witte asperges geraspt. In de taal van Dante heet dat ‘Asparagi Tartufo Estivo’. Aan de overkant wordt de ‘Tagliolini al dente’ net voor het opdienen spectaculair rondgedraaid in een uitgeholde blok parmezaan. Ook die krijgt een rijke portie truffel mee. Aan ‘bella figura’ geen gebrek. Maar belangrijk: het smaakt! Geen culinaire dikdoenerij, hier ligt vakmanschap op het bord.

Ik spiek even bij de tafel naast ons en kijk nieuwsgierig naar de dorade bereid in een zoutkorst. De jonge Daenen beheerst het aloude metier om zo’n zoutkorst aan tafel te breken en de vis vakkundig te fileren. Mijn tafelgenoot fronst even de wenkbrauwen: er blijkt geen wijnkaart te zijn. Je moet zelf een fles uit het rek gaan kiezen. Met lichte tegenzin gaat hij voor het rek staan, maar komt toch tevreden terug met een Castello Montauto van 2016 uit de Chiantistreek.

Entrepot del Tartufo is een echte aanrader. Je proeft er de overweldigende, bijna bedwelmende geurende truffels. Je geniet er van de Hasseltse flair en je glimlacht door het enthousiasme van Olivier en Nicolino. De prijs ligt wat aan de hoge kant. Jammer, anders waren we echt de hemel te rijk.

Meer info vind je hier terug.