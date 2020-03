Enkel voor durvers: Hasselts restaurant serveert ‘Oester Corona’ Emelie Wojcik

14u35 0 Hasselt In het Hasseltse zeevruchtenrestaurant Caracole kan je sinds dit weekend een gewaagd gerecht proeven. Uitbater Ruben Noels zette er namelijk ‘Oester Corona' op de kaart. “Als ik de oesters serveer, vertel ik mijn klanten dat ze na het eten mogelijk veertien dagen ziek thuis zitten”, lacht Ruben.

“Oester Corona is een voorgerecht van zes oesters gepocheerd in coronabier met een bolletje limoensorbet, afgewerkt met een schuim van room en citrus", legt Ruben Noels, uitbater van Caracole uit. “Natuurlijk is het gerecht geïnspireerd op de actualiteit. Maar wij geven er een ludieke draai aan zodat de mensen inzien dat er geen reden is tot paniek. Het leven gaat gewoon door.”

Het idee voor zijn opmerkelijke gerecht kreeg Ruben op reis. “Ik ben pas terug van een vakantie in Thailand”, zegt Ruben. “Daar was de coronagekte al volop aan de gang. Ik zag hoe Chinezen het slachtoffer werden van uitsluiting. Zo weigerde een taxichauffeur zelfs een Chinese klant omdat die het virus zou kunnen hebben. Helemaal absurd! Toen ik eenmaal in België merkte dat ook hier paniek aanwezig is, besloot ik er op ludieke wijze iets aan te doen.”

Japan

“Binnenkort zijn er de Olympische Spelen in Japan. Aangezien we dat niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan, waren al aan het experimenteren om oesters te combineren met een exclusief Japans biertje. De link met coronabier was dan ook snel gelegd. De keuze voor limoen is misschien wat gewaagd, maar niet onlogisch. Wanneer je op café een coronabiertje bestelt, krijg je er namelijk ook altijd een stukje limoen bij.”

“De reactie van de klanten? Die is geweldig! Het gerecht staat nog maar van afgelopen weekend op de suggestiekaart, maar de porties vliegen de deur uit! Mensen vinden het hilarisch om zo’n gerecht op de kaart te zien. Ze dagen elkaar dan ook uit om het gerecht te proberen. Ik vind dat zelf ook wel grappig. Als ik de oesters serveer, doe ik er dan ook meestal een schepje bovenop door te zeggen dat ze na het eten mogelijk veertien dagen ziek thuis zitten”, lacht Ruben.