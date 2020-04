Elfde editie van Theater op de Markt uitgesteld naar 2022 Emelie Wojcik

30 april 2020

12u54 0 Hasselt De elfde editie van Theater op de Markt wordt verplaatst naar 2022. Het internationale festival voor openlucht- en circustheater zou normaal gezien van 6 tot 9 augustus plaatsvinden in Hasselt. “We kijken nu uit naar een nieuwe editie in 2022”, vertelt Igor Philtjens, gedeputeerde van Provinciaal Domein Dommelhof.

Theater op de Markt is een internationaal festival voor circus, straattheater en kunsten dat in de even jaren plaatsvindt in Hasselt. De stad mag tijdens de festivaldagen zo’n 120.000 bezoekers verwelkomen. Door de coronacrisis zal dat dit jaar niet het geval zijn. “Uiteraard kunnen we alleen maar begrip hebben voor de maatregelen rond grote publieksevenementen. De gezondheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers komt op de eerste plaats”, zegt Philtjens.

Het programma van het festival was klaar voor een geslaagde elfde editie. Ongeveer vijftig theatergezelschappen uit diverse landen moeten het festival van hun planning schrappen. “Maar we laten onze artiesten niet vallen en nemen alvast verschillende gezelschappen mee naar de volgende edities.”

2021

In de oneven jaren hield het festival steeds halt op het provinciaal Domein Dommelhof in Pelt. Daarbij lag de focus steeds meer op circus. De organisatie van Theater op de Markt bekijkt momenteel of ze daar op korte termijn alsnog een coronaveilig theaterfestival kunnen realiseren.