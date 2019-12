Elf Hasseltse scholen krijgen groene speelplaats EWH

24 december 2019

08u48 0 Hasselt De Vlaamse overheid voorziet een maximale subsidie van 150.000 euro voor de vergroening van Hasseltse speelplaatsen. Dat werd beslist in het kader van de wedstrijd ‘Natuur in je buurt'. De subsidie wordt gebruikt om maar liefst elf speelplaatsen om te vormen tot groene ruimtes waar gezond spelen centraal staat.

De ontvangst van de maximale subsidie is volgens schepen van Klimaat Joost Venken (RoodGroen+) het resultaat van een vlotte samenwerking tussen de stadsdiensten en overige partners. “Dat de Vlaamse overheid al voor de derde keer - na een prijs voor de heraanleg van het Kapermolenpark en een project rond het behoud van oude bomen - een initiatief van Stad Hasselt uitroept als laureaat voor de wedstrijd ‘Natuur in je buurt’ is echt niet vanzelfsprekend”, meent Venken. “Dat we zelfs de maximale subsidie van 150.000 euro mogen ontvangen nog minder.”

Concreet gaat de subsidie naar de speelplaatsen van Go Next Het Atheneum, De Berk, VBS De Kameleon, Kindercampus De Boomgaard, VBS De Kievit, Go Next Het Kleine Atheneum, Kindercampus Catharina, Provinciale Handelsschool Hasselt, SBS Rapertingen, SBS Tuilt en het Virga-Jessecollege. De volgende jaren zullen zij, onder coördinatie van stad Hasselt en samen met partners als Milieuzorg Op School en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, hun buitenruimtes ontharden en vergroenen. Bovendien investeert het stadsbestuur zelf een bedrag van 75.000 euro naast de subsidie omdat ze ervan overtuigd is dat natuurrijke speelplaatsen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in de stad.

Gezond

Groene speelplaatsen hebben een belangrijk effect op de gezondheid van jongeren. “Studies tonen aan dat een natuurlijke speelplaats zorgt voor een betere mentale en fysieke gezondheid en betere schoolprestaties bij kinderen met gedrags- of leerproblemen”, zegt schepen van Onderwijs Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Bovendien zijn jongeren minder geneigd om negatief gedrag en pestgedrag te vertonen doordat kinderen zich minder vervelen. Daarnaast zet een gevarieerde groene speelplaats leerlingen aan om te bewegen in de frisse lucht.”

Begin 2021 stapt het stadsbestuur met verschillende visies naar een ontwerper waarop een aanbesteding volgt. De bedoeling is dat tegen de zomer van 2022 elf nieuwe groene oases afgewerkt zijn. Stad Hasselt behoudt tijdens dit hele traject een coördinerende rol.