Elektrische wagens laden voortaan batterijen op bij Huis van de Ondernemer Dirk Selis

28 oktober 2019

08u25 0 Hasselt De elektrische wagen duikt steeds vaker in het straatbeeld op. Daarom installeerde Voka Limburg een laadpaal voor haar gebouw. “Iedereen kan hier terecht om zijn of haar wagen op te laden. Dit is in het bijzonder erg praktisch voor de duizenden deelnemers aan onze opleidingen of netwerksessies. Maar we willen uiteraard ook een voorbeeld zijn voor onze ondernemingen”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

De gloednieuwe laadpaal bevindt zich aan de parkeerplaatsen net voor het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ en kan twee wagens tegelijkertijd opladen. “Alle gebruikers kunnen deze laadpaal gebruiken en afrekenen met hun laadpas, ongeacht de provider. De laadpaal is bovendien online geconnecteerd, waardoor je ook via een app jouw wagen kan opladen”, zegt Johann Leten.

Duurzame ondernemingen

De nieuwe laadpaal is niet alleen een praktische toepassing, maar maakt ook de intenties van VokaLimburg duidelijk. “We willen in de eerste plaats bijdragen aan meer duurzaamheid. Indien bedrijven investeren in dergelijke laadpalen, faciliteren zij mee het draagvlak voor elektrische wagens. Bedrijven doen al heel wat inspanning rond vergroening en duurzaamheid en zijn op die manier partner om samen te bouwen aan oplossingen in het hele klimaatdebat”, onderstreept Johann Leten.