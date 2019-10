Eerste zitting rond stalkingszaak Stijn Stijnen BVDH

23 oktober 2019

In de correctionele rechtbank van Hasselt vindt donderdag de eerste zitting plaats rond de stalkingszaak waarin Stijn Stijnen wordt genoemd. Het gaat om een inleidingszitting, dus wellicht worden de feiten niet ten gronde behandeld. De ex-Rode Duivel moet zich verantwoorden voor wat er gebeurd is nadat hij Sporting Hasselt verliet. Hij wordt ervan beschuldigd sms’jes en Facebookberichten te hebben verstuurd in dreigende taal. De raadkamer stelde Stijnen eerder al buiten vervolging voor afpersing.