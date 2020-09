Eerste treinen rijden maandag over nieuwe spoorwegbrug in Kuringen Giulia Latinne

03 september 2020

16u05 0 Hasselt Op maandag 7 september zullen treinen vanuit Heusden-Zolder en Genk voor de eerste keer over de spoorwegbrug in Kuringen kunnen rijden. Daarmee zijn de grote werken over het Albertkanaal bijna afgerond.

De nieuwe brug aan het Albertkanaal in Kuringen is bijna klaar voor gebruik. Zo zullen de treinen vanuit Heusden-Zolder en Genk maandag voor de eerste keer kunnen passeren, alsook het zwaarder kanaalverkeer. De oude spoorwegbrug wordt afgebroken in het weekend van 12 september.