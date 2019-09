Eerste tendens inschrijvingscijfers Hoger Onderwijs: Lerarenopleiding in de lift, Industriële Wetenschappen minder in trek Dirk Selis

02 september 2019

16u44 0 Hasselt De eerste tendensen aan de Universiteit Hasselt en de Hogeschool PXL tekenen zich af. nog te vroeg voor absolute cijfers, zien de kennisinstelling een stijging in de Lerarenopleiding en een daling in de Industriële Wetenschappen.

“Wij zijn een tevreden universiteit. We zien een lichte groei in onze inschrijvingscijfers”, klinkt het op de universiteit Hasselt. “Voorlopig stijgt ons aantal nieuwe studenten met 2 procent. Vooral Handelswetenschappen doet het goed en stijgt met 40%, Revalidatie & Kinesitherapie stijgt met 16%, ook Biomedische wetenschappen en Rechten doen het goed. Een daling zien we bij Industriële Wetenschappen van 18%(waar helaas toch een grote vraag naar is op de arbeidsmarkt), ook de opleidingen Fysica en Biologie doen het dit jaar minder. Het is natuurlijk nog vroeg, er zijn nog enkele weken om in te schrijven. Nu zaterdag 7 september zijn we bijvoorbeeld open om in te schrijven. Nieuw is dat je vanaf nu ook leraar kan worden aan UHasselt, we bieden sinds dit jaar 4 educatieve masters aan (ook in avondonderwijs mogelijk). We krijgen veel vragen hierover en zien dus dat er veel interesse is. Op 9 september hebben we nog een infoavond waar al vele mensen zich voor hebben ingeschreven. Hopelijk zien we die interesse binnenkort dus ook terug in onze inschrijvingscijfers”, besluit woordvoerder Thomas Vandenreyt van de Universiteit Hasselt.

Effect vernieuwde D-cursus

Een interesse die reeds merkbaar is aan de Hogeschool PXL. “In de lerarenopleiding (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs) stijgt Hogeschool PXL met 47 procent nieuwe studenten tegenover vorig jaar. Het gaat hier over de dagopleidingen, maar ook het effect van de vernieuwde D-cursus is voelbaar”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Met de komst van de graduaatsopleidingen, een nieuw opleidingsniveau in het hoger onderwijs, verwachten we te landen op 9200 studenten in de hele hogeschool Met nog twee weken te gaan voor het nieuwe academiejaar wordt nog volop ingeschreven. Onder meer studenten die van de universiteit naar de hogeschool komen wachten hun resultaten af vooraleer ze zich inschrijven.”