Eerste Santa Run in Hasselt meteen een succes Dirk Selis

22 december 2019

21u55 0 Hasselt Atletiek Vereniging Toekomst Hasselt (AVT) organiseerde zondagavond samen met Winterland en Stad Hasselt de allereerste Santa Run in Hasselt. Met de ludieke belevingsloop wilde de atletiekvereniging geld inzamelen voor de kinderafdeling van het Virga Jessa Ziekenhuis.

Het parcours van de Santa Run zigzagde vanaf het Kolonel Dusartplein door de verlichte straten, om uiteindelijk de looprace af te sluiten in het prachtige kerstdecor van Winterland. “Ik was enorm benieuwd naar de Santa Run”, vertelt Habib El Ouakili, schepen van Evenementen (RoodGroen+). “Maar het bleek een schot in de roos te zijn. Al die kerstmannen en -vrouwen die door onze straten crossen, het was een prachtig zicht. Daarom steunen wij ook graag deze ludieke, maar toch ook sportieve actie voor het goede doel van Atletiek Vereniging Toekomst Hasselt. Een mooie aanloop naar kerst.”

Kinderafdeling Jessa

De atletiekvereniging wil een deel van de opbrengsten doneren aan een zorgproject op de kinderafdeling van het Virga Jessa Ziekenhuis. Zo liepen de kerstmannen en -vrouwen zondag onder andere voor de realisatie van een kindvriendelijke inkleding van de route tussen de ziekenhuiskamer en het operatiekwartier. Voor veel jonge kinderen is de overbrenging naar de operatiezaal immers aangrijpend. De rustgevende muurschilderingen die met de opbrengsten gemaakt kunnen worden, moeten hier verandering in brengen.