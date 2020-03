Eerste Salad Box van België strijkt neer in Quartier Bleu Emelie Wojcik

06 maart 2020

20u18 0 Hasselt Na Londen, Parijs, New York, Miami, Boedapest, Sofia, Birmingham en Rotterdam is nu Hasselt aan de beurt. Het restaurant Salad Box, dat bekend staat op zijn gezonde slaatjes, opent op 26 maart 2020 haar eerste Belgische vestiging in Quartier Bleu.

Met vestigingen in twaalf landen, op drie continenten met zeventig locaties, is het Roemeense concept Salad Box aan een serieuze opmars bezig. Het healthy concept werd opgericht in 2011 met het idee om mensen een nieuwe levensstijl aan te bieden, gebaseerd op gezonde voeding tegen betaalbare prijzen.

“Het assortiment bestaat uit verse, gezonde en smakelijk bereide salades, soepen, smoothies, verse sappen, homemade limonades en gezonde desserts, dit alles zonder toegevoegde smaakstoffen en conserveermiddelen”, klinkt het bij Salad Box. “Dagelijks worden onze producten vers bereid met natuurlijke en duurzame ingrediënten. We willen vooral toegankelijk zijn voor iedereen die gezonde keuzes wil maken. Het Quartier Bleu project maakte het hele plaatje compleet omdat het alles dat Hasselt uniek maakt, samenvoegt: winkelen, wonen en eten. Zowel toeristen, inwoners als studenten kunnen hun ‘ding’ hier vinden en dat op een prachtige locatie aan het water! Wij kijken ernaar uit om deel uit te maken van dit unieke concept.”