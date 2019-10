Eerste ‘mama-wandeling’ langs Hasseltse hotspots voor jonge gezinnen Op zoek naar borstvoedingsplekjes en binnenspeeltuinen DSS

13 oktober 2019

13u46 0 Hasselt ZuMa, het open huis voor jonge gezinnen van UCLL op de Zuivelmarkt, startte met een eerste ‘mama-wandeling’. Studenten Vroedkunde trokken met een groepje (toekomstige) mama’s langs de Hasseltse hotspots voor jonge gezinnen zoals het Huis van het Kind, de bib en uiteraard plekken waar je borstvoeding kan geven.

“Hasselt heeft een sterk aanbod voor jonge gezinnen. Maar niet iedereen vindt er echter zijn weg naartoe en dat hopen we met deze interactieve wandelingen te verhelpen”, vertelt Goele Jans van de Hogeschool UCLL. “Daarvoor zwaaien op de Zuivelmarkt in Hasselt al iedere vrijdag de deuren van ZuMa open, een open platform van UCLL waar Limburgse organisaties een plek kunnen krijgen voor hun aanbod naar jonge gezinnen. Maar na informeren en sensibiliseren in en door ZuMa, trekt UCLL nu dus ook de stad in om samen met jonge mama’s die eerste echte stap richting ondersteuning te zetten.”

Theatercafé

“Het brengt de mama’s ook dichter bij elkaar, breidt hun netwerk uit en zorgt zo voor meer draagkracht”, gaat Jans verder. “De wandeling van 3,5 km wordt dit academiejaar in totaal 10 keer georganiseerd en is onderdeel van de #mammamomenten die ZuMa lanceert. We komen langs plekjes waar zelfs oma’s met 6 kleinkinderen het bestaan niet van wisten. Het Theatercafé in Hasselt is zo'n plekje. De helft van onze deelnemers wist niet dat het Theatercafé uitblinkt in leuke kindermenu’s en beschikt over een leuke binnen- en buitenspeeltuin. Zo staan ze in het Borrelhuis steeds paraat om een flesje op te warmen en is er een apart zaaltje om je baby borstvoeding te geven. Of wist je dat ‘t Scheep (het stadskantoor van Hasselt red.) ook een borstvoedingplekje heeft?”