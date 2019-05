Eerste Limburgse vrouw die voor Groen naar de Kamer mag BARBARA CREEMERS GROEN LXB

27 mei 2019

Groen boekt in Limburg vooruitgang maar van een groene golf is geen sprake. Lijsttrekker Johan Danen mag opnieuw zetelen. "De tsunami van het Vlaams Belang heeft ons een stuk de das omgedaan. We gaan nu in Limburg met één procent vooruit maar het had méér kunnen zijn", zegt hij.

Barbara Cremers (38) uit As is voor Groen in Limburg de eerste vrouw die een zetel heeft veroverd in de Kamer. Vreugde alom bij Barbara Cremers. "Ik had nooit verwacht dat ik in de kamer zou terechtkomen", zegt ze. "Vanuit Limburg gaan we nu met twee verkozenen naar Brussel. Ik ga in de kamer de groene stem van Limburg laten horen. Dat ze de eerste vrouw in de kamer is voor Groen, stemt haar bijzonder tevreden. "M'n moeder gaf me toen ik een goed jaar geleden in de politiek stapte, een stemadvies: stem Groen, stem voor een vrouw!" (LXB)