Eerste kunstwerk ‘Het Waterpad’ ingehuldigd op vernieuwde Grote Markt Emelie Wojcik

08 mei 2020

15u17 0 Hasselt In Hasselt werd vrijdagmiddag ‘Het Waterpad’ onthuld, het eerste kunstwerk op de vernieuwde Grote Markt. Het werk van Piet Stockmans moet bezoekers over de Grote Markt van de Hoogstraat naar de Koning Albertstraat begeleiden. Later deze maand volgen nog andere kunstwerken en nemen ook standbeelden Hendrik en Katrien weer plaats op de markt.

Voor de creatie van ‘Het Waterpad’ maakte Stockmans maar liefst 350 porseleinen tegels van 15 op 15 centimeter met de hand. In 2007 creëerde Stockmans al een soortgelijk kunstwerk in de vorm van een zebrapad op de Grote Markt. “Nu de Grote Markt autovrij is, heeft een zebrapad uiteraard geen zin meer”, vertelt Stockmans. “Daarom koos ik voor een andere, minimale ingreep: een waterpad. Ook een pad uit tegels, maar smaller en over de gehele breedte van de markt verwerkt in de centrale regenwatergoot. Het kunstwerk zal nog dubbel zo prettig zijn wanneer het regent. Door het patroon van witte wolken en een blauwe lucht op de tegels lijkt het dan alsof toch nog altijd mooi weer is.”

Het nieuwe werk van Stockmans vormt een kunstzinnige invulling van iets ‘praktisch en doodgewoon’. Zo zorgt het kunstwerk ervoor dat de centrale regengoot, die reikt van de Hoogstraat tot de Koning Albertstraat, een nieuwe publiekstrekker is. Daarnaast fungeert het waterpad als een visuele looplijn dwars over de Grote Markt.

Hendrik en Katrien

Wie momenteel naar de Grote Markt gaat kijken, zal merken dat er toch nog twee opvallende afwezigen zijn. “Nu we op en rond de Grote Markt bezig zijn met de afwerking, volgen ook snel de andere beelden die in de omgeving een plaatsje hadden”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Zo keren Hendrik en Katrien deze maand nog terug naar hun thuis. Zij krijgen een plaatsje op de meest centrale zitbank aan de kant van de apotheek. Daar heeft Hasselts oudste koppel het beste zicht op de Grote Markt en het nieuwe werk van Piet Stockmans. Ook de herdenkingsmunt van Koning Albert I en het Marktboerinneke keren binnenkort terug naar de Koning Albertstraat.”