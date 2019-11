Eerste Hasseltse muurschildering wordt 40 jaar na datum in ere hersteld Emelie Wojcik

22 november 2019

14u52 0 Hasselt Exact 40 jaar geleden kreeg Hasselt als eerste stad in België een muurschildering. Vandaag vieren Stad Hasselt en het Street Art Festival die verjaardag door een ontwerp van de originele graficus op een zijgevel van Bibliotheek Hasselt Limburg te schilderen.

Graficus Manu Cox schilderde op 22 november 1979 de eerste Belgische muurschildering in de Hasseltse Bonnefantenstraat, op een zijgevel van café De Witte Non. In de decennia die volgden zouden tal van lokale en internationale artiesten zijn voorbeeld volgen. “Dankzij Manu Cox ‘pakt de verf’ veertig jaar later nog steeds. Hasselt staat vandaag ver buiten de landsgrenzen bekend als street-artstad door zijn pionierswerk”, zegt Kurt Bosmans van Street Art Festival. Schepen van Cultuur en Erfgoed Joost Venken vult aan: “Street-art mag in Hasselt gerust tot ons stedelijk erfgoed worden gerekend. Het is dan ook toepasselijk dat, aan de vooravond van de viering van 10 jaar Street Art Festival in 2020, de allereerste muurschildering terug een prominente plek krijgt in het Hasseltse straatbeeld”

Diaprojector en ladder

Destijds trok Cox gewapend met een diaprojector en ladder naar de Bonnefantenstraat om er zijn ontwerp tot leven te brengen. “Tegenwoordig gebruiken wij met hoogtewerkers, maar voor deze speciale gelegenheid wilden we het nog wel eens op de oude manier doen", zegt Bosmans. “Bovendien is het ontwerp van Cox zo gedetailleerd dat we onze spuitbussen hebben ingeruild voor verfborstels, daarom duurde het wat langer om het kunstwerk op de muur te krijgen. In totaal hebben we twee dagen en een nacht aan dit project gewerkt.

Voor Bibliotheek Hasselt Limburg is de verfraaiing van haar gevel een logische aanvulling op de publiekswerking. “Bezoekers prikkelen, hun blik verruimen is een van de kerntaken van de bibliotheek”, zegt schepen voor Bibliotheek Habib El Ouakili. “Met dit werk op onze zijgevel laten we de jaarlijks duizenden kijklustigen voor Hasseltse street-art even stilstaan bij die missie en geven we hen een uitgelezen kans om onze bibliotheek te ontdekken. Bovendien sluit de geschiedenis van deze muurschildering perfect aan bij de erfgoedwerking van de bibliotheek.”