Eerste Hasseltse buurtinformatienetwerk start op in Kiewit-Heide EWH

04 februari 2020

Hasselt Het Hasseltse stadsbestuur gaat haar inwoners inschakelen om de Hasseltse buurten veiliger te maken. Dat doet ze door vanaf dit jaar in de hele stad buurtinformatienetwerken (BIN's) uit te rollen. Het eerste Hasseltse buurtinformatienetwerk gaat op woensdag 5 februari 2020 van start in Kiewit-Heide.

De netwerken vormen een initiatief waarbij burgers, politie en het stadsbestuur met behulp van sociale controle de veiligheid in de buurt verhogen. De bedoeling van een BIN is dat waakzame burgers verdachte handelingen in hun buurt melden aan de politie, waarna die de rest van de buurt inlicht. Het allereerste BIN zal opgestart worden in Kiewit- Heide, onder impuls van bewoner Johan Keunen. Buurtbewoners zullen er voortaan een netwerk vormen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verhogen.

Om de BIN’s uit te werken, vertrouwt de stad op het systeem van BE-Alert. Met dat systeem brengen de stad en de hulpdiensten burgers op de hoogte van noodsituaties. Burgers met dringende meldingen bellen dus best het noodnummer 101. Op die manier worden anderen automatisch via BE-Alert op de hoogte gebracht.

Aangezien een BIN pas kan werken als de buurt op de hoogte is, organiseren de betrokken partijen op woensdag 5 februari 2020 een infosessie voor geïnteresseerde buurtbewoners. De infosessie vindt plaats om 20 uur in zaal Heiwind in Beverzakstraat 128. De toelichting wordt gegeven door specialisten van politiezone Limburg Regio Hoofdstad en de dienst Preventie van de stad Hasselt.