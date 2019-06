Eerste generatie handelswetenschappers studeert af aan UHasselt Dirk Selis

28 juni 2019

18u12 0 Hasselt Een vijftigtal masterstudenten handelswetenschappen krijgt om 16 uur hun diploma aan UHasselt, als eerste generatie van deze opleiding. Handelswetenschappen werd in september 2015 gestart aan UHasselt als actiepunt binnen het SALK-plan. “Met hun praktische geest zorgen onze handelswetenschappers voor een nieuwe economische dynamiek in Limburg en ver daarbuiten”, zegt Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische wetenschappen.

“Met de sluiting van Ford Genk kreeg Limburg een zware klap te verwerken”, vertelt Piet Pauwels. “Deze regio had dringend nood aan nieuwe economische impulsen. Binnen het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) werd er daarom beslist om te starten met de opleiding handelswetenschappen aan UHasselt. Deze praktijkgerichte bedrijfseconomische opleiding leidt studenten op tot ondernemende trekkers. Jongeren met ondernemingszin, die begrijpen hoe ze ondernemerschap moeten ondersteunen, businessmodellen kunnen uitwerken en in de praktijk realiseren.”

Regio ondersteunen

Na een intensieve opleiding hebben deze eerste generatie handelswetenschappers vier jaar later hun masterdiploma op zak. “Ze zijn klaar om in deze regio, maar ook ver daarbuiten hun rol op te nemen”, zegt de decaan. “Handelswetenschappen is een erg praktijkgerichte opleiding, waarbij studenten in nauw contact staan met de bedrijfswereld. De afgelopen jaren hebben de studenten intensief ervaring opgedaan met het uitwerken van businessprojecten bij bedrijven, overheden en in de non-profitsector. De uitgebreide ervaring die ze hier opdeden, nemen ze nu mee naar hun toekomstige werkgevers.”

Bedrijven zijn overtuigd

Ook de Limburgse bedrijfswereld is blij met deze eerste generatie handelswetenschappers. Veel afstuderenden hebben al zicht op werk, vaak bij bedrijven waar zij tijdens hun studie al een businessproject uitwerkten. “Bij Brouwland boden wij een kwalitatieve stageplaats aan voor een student handelswetenschappen”, zegt Bart Balis, CEO van Brouwland. “Onze student heeft echt een substantiële meerwaarde kunnen leveren aan ons bedrijf. Zo werkte hij meerdere concrete projecten uit voor onze afdeling productmarketing. Dat hij hierbij ook zelf praktijkervaring heeft kunnen opdoen en de theorie in de praktijk heeft kunnen omzetten maakt het een win-win voor beide partijen.” Ook bij H.Essers gingen student handelswetenschappen aan de slag. “Een win-win voor beide partijen”, zegt het logistiek bedrijf. “Met hun onbevangen en open geest konden de stagiairs een aantal zaken kritisch in vraag stellen die wij ‘als gewoon’ hadden aanvaard en al lang niet meer zagen. Fijn ook om te zien hoe zij snel meer praktische inzichten konden verwerven in de logistieke concepten die zij aan UHasselt geleerd hebben. Wij willen als stagebedrijf studenten vooral kansen geven om uit te groeien tot een unieke persoon en hopelijk toekomstige werknemer.”

Voorbeeld voor het groeiplan

“Het SALK-plan uit 2013 erkende één van de grote problemen waar de Limburgse economie mee te maken heeft: de braindrain van hooggeschoolde jongeren. De opstart van de opleiding handelswetenschappen was hier één van de antwoorden op”, zegt rector van UHasselt, Luc De Schepper. “Maar willen we deze regio nog slimmer, duurzamer en sterker maken, dan moeten we ons opleidingsaanbod nog verder uitbreiden. UHasselt wil twaalf nieuwe opleidingen, geënt op de noden van de regio. De sterke opstart en uitbouw van de opleiding handelswetenschappen zal voor deze nieuwe richtingen zeker als een voorbeeld gelden.”