Eerste Beachwaterpolo gaat door in Quartier Bleu: “Shoppers kijken hun ogen uit” Dirk Selis

22 augustus 2020

13u19 0 Hasselt De Aquafin Beachwaterpolo Summer tour kwam zaterdag voor de eerste keer naar Hasselt en hield halt aan het Zuidzicht aan het Quartier Blue. “We verheugden ons op het evenement, zeker nu corona toch veel evenementen in de weg staat”, zegt schepen van Evenementen en Sport El Ouakili Habib (RoodGroen+).

De Aquafin Beachwaterpolo Summer tour is een organisatie van The Waterpolo Network (TWN) en houdt halt op unieke locaties doorheen Vlaanderen. “Toen TWN ons contacteerde waren ze op zoek naar een locatie waar veel volk passeert”, vertelt Mark Vanoppen van Waterpolo Hasselt. “Het is hun bedoeling om waterpolo aan populariteit te laten winnen. Met de vernieuwde site aan het Quartier Blue hebben we een droomlocatie gevonden. Veel spelers hebben nooit voor zoveel publiek gespeeld hebben, want de velden zijn goed zichtbaar zijn van de overkant van het kanaal.”

Fantastische locatie

“Het is een fantastische locatie die uitermate geschikt is voor Beachwaterpolo. De setting nodigt uit om dit soort dingen vaker te organiseren. Wandelaars en winkelaars kijken hun ogen uit”, zegt schepen Habib. “Maar let wel, Het event in Hasselt is omwille van de coronamaatregelen afgewekenvan het oorspronkelijke plan. Er zijn maximaal 50 spelers toegelaten die worden verdeeld over twee bubbels: competitie en recreatief. Er is geen rangschikking en plezier is belangrijker dan het resultaat.”