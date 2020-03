Eerst in de bres voor Australië, nu voor het vaderland: Modeschool naait na buidels nu mondmaskers Emelie Wojcik Marco Mariotti

16 maart 2020

18u21 38 Hasselt De Limburgse modeschool Cursa roept haar studenten op om thuis mondmaskertjes te maken. De zorginstellingen hebben er te weinig en dus voelt de school zich genoodzaakt om een steentje bij te dragen. Helpen zit blijkbaar in het DNA van de school, want eerder vormden ze al 3.000 kussenslopen om tot buidels voor Australische dieren in nood.

Modedocent Danielle Janssens en haar collega Mireille Doise Cursa zochten begin dit jaar nog naar tonnen stof en evenveel vrijwilligers om buidels voor Australische dieren te maken. Ze nodigden iedereen met verstand van naald en draad uit op een grootse naaidag waar ze in totaal 553 buidels in elkaar staken. “Met de coronacrisis begon het weer te kriebelen”, zegt Danielle nu.

“Pas toen ik een vraag kreeg van de vriendin van een longarts ben ik in actie geschoten”, vertelt Daniëlle. “Al is de organisatie van deze actie niet even gemakkelijk als de actie met de buidels. Vorige keer wilden we namelijk zoveel mogelijk mensen samenbrengen, maar dat zou nu gevaarlijk zijn. We richten onze organisatie dit keer dan ook vooral op de cursisten. Zij maken thuis individueel zoveel mondmaskers als ze willen en brengen die zelf naar zorginstellingen of hulpbehoevenden. Ook de stoffen laten we deze keer niet aanleveren. Gelukkig hebben we nog heel veel overschotten van onze buidelactie.”

Wasbare stof

Danielle roept ook andere handige Harry’s op om zelf aan de slag te gaan. “Ik vind de hele situatie maar akelig, dus ik denk dat we best allemaal ons steentje bijdragen. Het patroon van een mondmaskertje is immers veel gemakkelijker dan dat van een buidel. Zorg er enkel voor dat je met stoffen als katoen werkt, dat is het best bestendig tegen een reiniging op 90° Celsius.”

De Beringse hobbynaaister Liesje Frison is het alvast eens met Danielle: “Meer dan wat stof, elastieken of lint en een stuk ijzerdraad om een neusklem te voorzien heb je eigenlijk niet nodig. Belangrijk is wel dat de stof gewassen kan worden. In principe kan zelfs stof van oude t-shirts dienen voor een masker. Belangrijk is dat de naden goed sluiten en dat mond en neus goed zijn afgesloten. Is dit alternatief systeem 100 procent veilig? Nee, maar de kans op besmetting wordt erdoor wel verlaagd, en dat is altijd positief.”

Wil je zelf ook aan de slag? Ontdek dan hier het patroon dat Liesje gebruikt: