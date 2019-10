Een skateboard van Zwangere Guy? Daar schuiven we al om 6 uur ’s ochtends voor aan Emelie Wojcik

31 oktober 2019

21u07 0 Hasselt Donderdagavond opende de Brusselse rapper Zwangere Guy voor de gelegenheid de deuren van de Hasseltse skateshop PUSH. De reden hiervoor was de lancering van zijn exclusieve collectie skateboards en truien. Fans waren al vroeg op post om hun favoriete hebbeding te bemachtigen.

“Op voorhand een skateboard reserveren is niet mogelijk”, klonk het eerder deze week bij PUSH. En dus stonden de grootste fans van Zwangere Guy al om 6 uur ‘s morgens aan de winkel te wachten op hun idool. Zo ook Briek Moons (17): “Mijn vrienden en ik wachten hier al van deze morgen omdat we straks een skateboard willen kopen. Ik ga mijn skateboard aan de muur hangen omdat ik zo'n exclusief voorwerp niet kapot wil maken door te skaten.”

Barbecue

PUSH heeft aan alles gedacht om het de jongeren zo comfortabel mogelijk te maken. Zo voorzag de skateshop barbecue en drank en werd de sfeer erin gehouden door enkele hiphop-dj’s. Rond 17u kwam Zwangere Guy uiteindelijk naar buiten om zijn publiek welkom te heten. Het publiek reageert enthousiast, waaronder ook Lieze Dekerf (17) “Ik wil een trui van Zwangere Guy kopen omdat ik vind dat hij mooie verhalen vertelt met zijn muziek. Volgens mij is hier nu zoveel volk omdat hij een voorbeeld is voor veel jongeren.”

De jongeren worden in groepen van 30 of minder binnengelaten. Eens in de winkel, kiezen ze hun favoriete voorwerp en laten ze het signeren door de rapper. “Ik heb aan Zwangere Guy gevraagd of hij naast zijn handtekening ook het uur kon opschrijven waarop ik hier ben aangekomen”, glundert Briek. “Hij kon wel appreciëren dat ik hier al zo vroeg stond te wachten om zijn skateboard te kopen.”