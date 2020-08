Een openluchtconcert in je eigen straat? Het kan in Hasselt ENL

14 augustus 2020

10u16 0 Hasselt Een concert organiseren kan coronaproof. Dat bewijzen Stad Hasselt en Muziekodroom met het concept ‘Op Straat’. “Het is onze vertaling van een huiskamerconcert, maar dan in de buitenlucht”, klinkt het.

Anno 2020 gaan we steeds op zoek naar alternatieven. Ook Stad Hasselt en Muziekodroom proberen creatief om te springen. Ze kwamen op de proppen met ‘Op Straat’, een reeks concerten in openlucht. “Het is eigenlijk onze vertaling van een huiskamerconcert, maar dan in de buitenlucht”, staat er te lezen op de website van Hasselt.

Bedoeling is om online een aanvraag in te dienen en wie weet komt er dan wel een artiest muziek maken in je buurt. Meer informatie vind je op hasselt.be/zomerinhasselt/opstraat.