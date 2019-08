Eén op vier bouwbedrijven denkt aan extra personeel in 2O2O: “Orderboekjes bouwsector groeien, winst en omzet dalen” Dirk Selis

19 augustus 2019

15u07 0 Hasselt In vergelijking met vorig jaar zijn er meer Limburgse bouwbedrijven die een daling van hun winst en omzet verwachten. Meer dan 44% van de respondenten laat dan weer weten dat de orderboekjes voor de komende zes maanden gevuld zijn. “Het potentieel van deze sector mag niet stranden door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is voldoende werk, maar we ontbreken de handen. Bijna de helft van de bedrijven werkte daarom al met buitenlandse krachten”, zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, en Chris Slaets, algemeen directeur van Confederatie Bouw Limburg naar aanleiding van hun jaarlijkse bouwenquête.

“Het aantal bouwondernemers dat verwacht dat de totale omzet zal stijgen, ligt in lijn met recordjaar 2018. Met 61,73% van de respondenten die dat een positieve evolutie verwachten, doen we het 0,08% beter dan vorig jaar. We constateren echter dat het aantal bedrijven dat een daling van de omzet verwacht, oploopt (+6,14%) naar een totaal van 17,10%. De verwachting is dus een stuk meer uiteenlopend dan vorig jaar. Slechts 41,25% van de respondenten denkt dat hun winst gestegen zal zijn eind 2019; dit is een daling van maar liefst 8,07% ten opzichte van vorig jaar. De groep die een daling van de winst verwacht stijgt dan weer tot 23,75%”, zegt Johann Leten van Voka – KvK Limburg.

Orderboekjes goed gevuld

Aan de omvang van de orderportefeuille kan deze negatieve evolutie alleszins niet liggen. Meer dan 44% van de respondenten geeft immers aan dat hun orderboekje méér dan zes maanden gevuld is. Dit is een stijging van 15,1% ten opzichte van 2018. De orderboekjes die slechts voor een maand gevuld zijn blijven relatief schaars. “Al is de tendens positief, toch blijft voorzichtigheid geboden. Kijk maar naar de bouwklussen die vandaag nog vallen onder de noemer van onbelast bijverdienen, het probleem is dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Feit is immers dat veel bouwondernemingen hun openstaande vacatures al maanden niet ingevuld krijgen. Momenteel zit de bouw met 12.600 vacatures, gekoppeld aan een sterke uitstroom van de babyboomers en een instroom uit het bouwonderwijs die absoluut niet volstaat”, zegt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur Confederatie Bouw Limburg:

Groeien in 2020

“Wanneer we vragen naar de groeiambities wordt duidelijk dat onze bedrijven zich niet uit het lood laten slaan door mogelijk mindere financiële resultaten. Maar liefst 40,51% verwacht in 2020 extra medewerkers aan te werven. Dit is een stijging van respectievelijk 9% en 12% ten opzichte van onze bevraging in 2018 en 2017. Slechts 3,8% van de Limburgse bouwondernemingen verwacht iemand te moeten laten gaan in 2020", zegt Leten.

Krapte op de arbeidsmarkt blijft grootste uitdaging

De enquête polste ook naar de grootste uitdagingen voor bouwbedrijven. Het vinden van geschikte arbeidskrachten (72,15%) blijft het meest bepalend voor groei. “De bouwsector kreunt al enkele jaren onder dezelfde problemen. Geschikt personeel vinden blijft de grootse bottleneck om te groeien. Toch tonen de resultaten van onze bouwenquête ook dit jaar dat onze ondernemers niet bij de pakken blijven zitten. Het merendeel geeft aan te willen blijven groeien en dit op basis van een langetermijnstrategie. Het feit dat 85% tenminste nadenkt over innovatie en 90% actief bezig is met duurzaamheid toont aan de bouwsector zich voorbereid op de toekomst. Onze ondernemers doen wat we van hen mogen verwachten. De Confederatie Bouw Limburg en Voka – KvK Limburg zullen op onze beurt alles in het werk stellen om het kader waarin onze bedrijven opereren verder te optimaliseren”, besluit Leten.