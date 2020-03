Een leeg Kolonel Dusartplein? Ideaal voor een potje tennis! Emelie Wojcik

18 maart 2020

18u47 2 Hasselt “Een lege stad heeft ook z’n charmes”, moet Hasselaar Jente (31) gedacht hebben. Zo trok hij woensdagavond naar een leeg Kolonel Dusartplein om er een balletje te slaan. Al snel sloeg de verveling toe en belde hij naar zijn vriend Sebastian (22) om samen, en op veilige afstand, aan hun conditie te werken. Al snel sprongen ze in het oog van een fitte zestiger.

Tennissen op een leeg Kolonel Dusartplein, het is iets wat je niet alle dagen kan doen. Normaal gezien zou er momenteel een grootse carnavalskermis plaatsvinden, maar door de afgelasting van alle resterende carnavalstoeten is het plein nu leeg. Op Jente en Sebastian na, want zij maakten van het plein een eigen tennisveld. Daarmee trokken ze de aandacht van de 63-jarige Hasseltse Brigitte, die naar eigen zeggen de moeder van Kim Clijsters had kunnen zijn. De slagtechnieken van de zestiger liegen er dan ook niet om, maar oordeel vooral zelf:

