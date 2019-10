Eén jaar cel voor Hasselaar die agent probeert te vermoorden tijdens drugsinterventie BVDH

25 oktober 2019

11u41 0 Hasselt Twee jaar geleden sloegen de stoppen bij een man (44) uit Hasselt door tijdens een drugsinterventie. Hij viel een agent aan, probeerde hem te wurgen en vervolgens over een balustrade te gooien. De Hasselaar werd veroordeeld tot één jaar cel.

De feiten speelden zich af rond 15.30 uur ter hoogte van de fietstunnels op het rondpunt van de Kempische Steenweg en de Grote Ring. “Er werden drugsgebruikers gesignaleerd”, zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Daarop werd beslist om enkele inspecteurs ter plaatse te sturen.”

Bij aankomst zagen de agenten drie personen. Eén van hen gaf iets door aan de rest van het gezelschap, waardoor het voor de agenten duidelijk was dat het om een drugsdeal ging. Toen een agent (29) het drietal naderde, sloegen de stoppen bij de veertiger door.

“Hij probeerde zich uit de voeten te maken, schopte in het rond en greep de agent bij de keel. Vervolgens probeerde hij met zijn vingers in de ogen van de agent te steken en gebruikte hij een balpen en een sleutelbos als wapen”, vervolgde de procureur. Het slachtoffer was na de aanval nog tien dagen werkonbekwaam.

De man werd veroordeeld tot één jaar cel, maar vrijgesproken voor poging tot doodslag. De agent ontvangt een schadevergoeding van 9.634,22 euro van de Hasselaar.